Belastingverhoging nog niet nodig in Hilvarenbeek? Het college én HOI Werkt menen van wel

Hilvaren­beek heeft geld nodig; bedrijven gaan fors meer betalen en ook burger mag de portemon­nee weer trekken

HILVARENBEEK - Een verdere stijging van de toeristenbelasting gaat niet door, bedrijven gaan waarschijnlijk fors meer ozb betalen en de inwoners van Hilvarenbeek zien de lasten stijgen. Het college van B en W heeft een behoorlijk pakket aan taken liggen en daar is geld voor nodig. ,,Maar centraal staat dat we realistisch blijven”, vindt wethouder Piet Machielsen (financiën).