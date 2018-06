Best Kept Secret is voor één uur van Vince Staples en niemand anders

De wereld mag zichzelf gelukkig prijzen dat Vince Staples voorlopig de handdoek nog niet in de ring gooit, want de jonge rapper is niet alleen in de studio één van de intelligentste, getalenteerde en meest onomwonden artiesten in zijn genre. Live maakt hij de verwachtingen meer dan waar, en overtreft deze zelfs. "Best Kept Secret, I want to thank you for coming out", zegt hij na een staande ovatie voor de opening van zijn set. "I know I'm at a festival, but when I'm here, it's my show!"