Best Kept Secret maakt eerste namen bekend: The National en LCD Soundsystem

In totaal treden op de zesde editie van het festival meer dan 100 artiesten, bands en dj’s op. Behalve LCD Soundsystem en The National zijn dat onder meer Chvrches, Deerhunter, Father John Misty, Future Islands, Spoon, The Internet, Ty Segall, Tyler, The Creator, Unknown Mortal Orchestra, ... And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Aldous Harding, Alex Cameron, Khruangbin, Naaz, Preoccupations, Rex Orange County, Rostam, Shanti Celeste, Superorganism, The Comet Is Coming en Waxahatchee.