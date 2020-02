Bestuurder overleden na botsing tegen boom in Hilvarenbeek

VIDEO Weer overval op een Aldi, daders op de vlucht geslagen

20 februari HILVARENBEEK - Opnieuw is een Aldi in Midden-Brabant overvallen. Dit keer was het raak bij de vestiging in Hilvarenbeek. Twee mannen drongen donderdagochtend rond 7.15 uur gewapend de Aldi aan de Bloemenstraat in Hilvarenbeek binnen. Ze bedreigden het personeel en sloegen in een zwarte Ford stationcar op de vlucht.