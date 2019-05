Bestuurder rijdt op boom in Diessen en zit tijd bekneld in auto

Man uit Diessen jaagt meerdere woningover­val­lers weg bij zijn voordeur

0:00 DIESSEN - In de Docfastraat in Diessen hebben vrijdagavond drie of vier overvallers geprobeerd een woning binnen te dringen. De in het zwart geklede overvallers zijn door de bewoner weggejaagd bij de voordeur, meldt de politie.