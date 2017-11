'Beter een brede school in een kerk dan de kerk leeg of weg'

HAGHORST - Steeds meer kerken in Brabant komen leeg. Tijdens de Open Kerkendag deze zondag werd het belang van behoud onderstreept. Een kijkje in de kerken in Haghorst en Diessen.

In Brabant moeten de komende jaren tweehonderd kerken een nieuwe functie krijgen. Er is nog weinig expertise. In Haghorst werd de voormalige St. Josephkerk omgetoverd tot medisch centrum. Haghorsters kwamen er samen tijdens de Open Kerkendag. Ze haalden herinneringen op tussen glas in lood-ramen, een foto-tentoonstelling van Commissie Kleine Kern, en fitness-apparaten.

Fysiotherapeut en natuurarts Anke Stevens (29) en sportrevalidatiearts Bart Neefs (31) werden door een bouwkundige, Ger Mutsaerts, geattendeerd op de gesloten, leegstaande kerk. ,,We vonden de rustgevende sfeer passen bij onze gezondheidspraktijk. Mutsaerts kocht het kerkgebouw en we huren nu van hem. Hij adviseerde hoe we oud en nieuw konden verweven." De bisschop gaf goedkeuring aan de herbestemming.

In 2013 werden naast de kerk in Haghorst, ook de kerken in Biest-Houtakker en Esbeek gesloten. De kerken in Hilvarenbeek en Diessen doen nog dienst. Riek (84) en Toon (85) van den Hout brandden tijdens de Open Kerkendag een kaarsje in de Diessense kerk. ,,Mooi dat er vandaag teksten liggen met uitleg over de geschiedenis."