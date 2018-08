Beveiliger krijgt tik op Decibel en de politie staakt: wat nu?

HILVARENBEEK - Een beveiliger heeft vrijdagavond een tik gekregen van een festivalganger op festival Decibel in Hilvarenbeek. Normaal gesproken wordt dan een melding gedaan bij de politie die eventueel in actie komt. Maar de politie staakt onder de noemer #NuDecibel. Dus wat gebeurt er nu?

De beveiligers van het festival staan in nauw contact met de politie, maar de politie komt niet op iedere melding van het festival af. Eerder deze week werd bekend dat agenten alleen komen in het geval van dringende situaties. Waar ligt de grens?

Voorbeeld: vrijdagavond kreeg een beveiliger bij Decibel een tik van een feestvierder. ,,Waarschijnlijk niet bewust", laat een woordvoerder van de politie weten. ,,Een man stond wild om zich heen te slaan en raakte daarbij de beveiliger. We hebben de gegevens van de verdachte genoteerd en wachten af of de beveiliger aangifte doet van mishandeling. Dan pas starten we een onderzoek."

Eenvoudig of zwaar?

Hier is sprake van een 'eenvoudige mishandeling'. ,,Dat betekent dat iemand gewond is geraakt door een ander, maar geen blijvend letsel of schade daaraan overhoudt. We spreken van zware mishandeling als iemand wel blijvend last heeft van de gevolgen. Als iemand bijvoorbeeld mank loopt." In het geval van een zware mishandeling zou de politie ondanks de actie naar het festivalterrein zijn gegaan.

Bij deze melding kwam de politie niet opdagen, geheel in lijn met de vooraf gemaakte afspraken. ,,Agenten rukken op Decibel alleen uit voor Prio 1-meldingen van grote vechtpartijen of als sprake is van gewonde mensen, bijvoorbeeld."

Verdachte

Op straat zou een 'eenvoudige mishandeling' ook niet altijd opgepikt worden door agenten. ,,Als een verdachte is staande gehouden door mensen of als wij er bij zijn wanneer het gebeurt, dan grijpen we in. Anders wordt vaak aangifte gedaan, waarna wij een onderzoek starten."

Normaal zou de politie eerder ingrijpen op festivals, maar als protestactie is er nu voor gekozen om de dagelijks gang van zaken over te laten aan de beveiligers van het festival. Volgens de woordvoerder van de politie gebeurt dat tegenwoordig vaker bij kleine evenementen. Beveiligers garanderen dan de veiligheid en de politie grijpt alleen in bij grotere meldingen.

Drugs