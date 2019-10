Bevrijding van Hilvarenbeek op bijzondere wijze herdacht

Hilvaren­beek heeft het lekkerste bockbier van Nederland in huis: Herfstbock van De Roos

19 oktober HILVARENBEEK - Bij bierbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek kan de vlag uitgehangen worden. Haar Herfstbock is zaterdag in Enkhuizen verkozen tot Lekkerste Bockbier van Nederland in de categorie ‘Zwaar Bockbier'.