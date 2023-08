Amper getraind, maar toch is deze oud-PSV’er direct basisspe­ler bij roemrijke Zwitserse topclub: ‘Best bijzonder’

Hij had over belangstelling uit de eredivisie niet te klagen, maar toen was daar ineens een roemrijke club uit Zwitserland met haast. Véél haast. Dirk Abels (26) heeft dat ‘buitenkansje’ gepakt: na amper vijf trainingen was hij al basisspeler. Ook dankzij de lessen van PSV, waar de Brabander ooit zo'n bijzonder debuut beleefde.