Bewoners Biest-Houtakker voor Raad van State: ‘Een nieuwe woning Biestsestraat oké, maar niet twee’

Brute woningover­val Hilvaren­beek in Opsporing Verzocht: pas twee tips binnen bij politie

11:18 HILVARENBEEK - De politie heeft nog niet veel tips gehad op de uitzending van Opsporing Verzocht over een gewelddadige woningoverval in Hilvarenbeek in november vorig jaar. Er kwamen tot nu toe twee tips binnen. Eén reactie was van iemand die een soortgelijke overval zou hebben meegemaakt. De politie hoopt dat er via Meld Misdaad Anoniem alsnog bruikbare informatie binnenkomt.