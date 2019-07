Bij een accustatus van 3 procent raak ik finaal in paniek, hij leunt iets verder achterover

Video Gewonde motorrij­der zit vast onder motor na valpartij in Diessen, leidt hulpdien­sten via app naar zijn locatie

17 juli DIESSEN - Een motorrijder is woensdagmiddag gewond geraakt bij een valpartij op de Nieuwendijk in Diessen. De man belandde met zijn motor in een droge greppel, terwijl de motor bovenop hem lag. Hij kon zelf de hulpdiensten bellen, maar omdat hij niet precies wist waar hij was, deelde hij zijn locatie met een agent via Whatsapp.