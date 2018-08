Bijzonder: twee secretarisvogels uit het ei gekropen bij Beekse Bergen

Het Spektakel belooft weer drie dagen humor en muziek in het hartje van Haghorst

12:02 HAGHORST - Haghorst maakt zich op voor de 37ste editie van Het Spektakel. Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus staat het dorp weer geheel in het teken van het jaarlijkse festival. Er is humor, er is muziek en er is vertier voor de hele familie.