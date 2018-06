BKS: Tyler, The Creator vindt de balans op het juiste moment

HILVARENBEEK - "It's just me and a microphone if that's cool with y'all", vraagt Tyler, The Creator zijn publiek op het hoofdpodium van Best Kept Secret. Het is niet zo alsof het publiek er daadwerkelijk iets over te zeggen heeft, maar de Californische rapper krijgt het voordeel van de twijfel direct van de mensenmassa in Hilvarenbeek.