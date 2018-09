Blauwalg in zwemwater bij de Beekse Bergen, negatief zwemadvies van kracht

De omgevingsdienst controleert verschillende zwemwaterlocaties in Brabant regelmatig op de aanwezigheid van blauwalg. Tijdens het zwemseizoen, dat van 1 mei tot en met 1 oktober duurt, kunnen mensen op zwemwater.nl kijken waar het wel en niet veilig is om te zwemmen.

Op die kaart is ook te zien hoe de waterkwaliteit van verschillende locaties de afgelopen jaren was. Zone 2 krijgt van de provincie op basis van de afgelopen vier jaar het merk 'uitsteken'.

Wilhelminakanaal

Eind augustus werd in het Wilhelminakanaal en een deel van de Piushaven ook blauwalg ontdekt. Daardoor was het korte tijd de vraag of Swim To Fight Cancer in de haven door kon gaan. Water uit het Wilhelminakanaal stroomt ook de zwemplas bij de Beekse Bergen in.