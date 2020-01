‘Bomenkap N395 hopelijk voor eens en altijd van tafel’

HILVARENBEEK - Wat Pum Donders van de stichting Wij-Wel in Diessen betreft, maakt de rechter voor eens en altijd een einde aan het plan om de N365 te ontdoen van de huidige bomenrij. ,,Die uitspraak kan niet uitblijven, denken wij. Deze bomen zijn veel effectiever in het produceren van zuurstof dan kleine boompjes.”

De kapvergunning voor eerst 76 en later in totaal 185 aan de N365 tussen Oirschot en Hilvarenbeek is zeker niet definitief van de baan. Wel heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de zaag niet ingezet mag worden voordat de rechter inhoudelijk heeft geoordeeld of de kapvergunning afgegeven had mogen worden. Wat de gemeente Hilvarenbeek betreft is dat overigens een logische gang van zaken.

‘Rechtsgang gewoon afwachten’

,,De provincie heeft eerder al toegezegd dat de rij bomen blijft staan totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Het is een goed recht om bezwaar aan te tekenen en de gemeente Hilvarenbeek heeft daarom ook verzocht om de rechtsgang af te wachten. Waarom deze voorlopige voorziening toch is aangevraagd, weten we niet precies", aldus een gemeentewoordvoerster.

Wanneer de bestuursrechter zich over de kwestie buigt, is nog niet bekend. De zaak is aangespannen door de vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek, het B-team (een adviesorgaan van de gemeente) en Wij-Wel. Dat is niet op het verzoek van de aanwonenden van de N395 die wel positief zijn over het plan. De provincie wil de bomen kappen vanwege de verkeersveiligheid en de weg verder aanpakken.