Boom omgewaaid in Hilvarenbeek

Biest-Houtak­ker wil nu naar 1.200 inwoners, ‘Ieder jaar een aantal woningen erbij’

28 september BIEST-HOUTAKKER - Het is een feestelijk jaar in Biest-Houtakker. Het succesvolle dorpscafé Ome Toon vierde het 5-jarig bestaan en vrijdag werd de duizendste inwoner van het dorp verwelkomt. Maar de dorpscoöperatie is ambitieus en kijkt al volop naar de toekomst. ,,We willen naar 1.200 inwoners.”