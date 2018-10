Boom valt op fietser in Hilvarenbeek, slachtoffer zwaargewond

VIDEO Nieuwe sportaccom­mo­da­tie Roodloop in Hilvaren­beek geopend

28 oktober HILVARENBEEK - Voor de officiële opening van de nieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop in Hilvarenbeek is ook de Brabantse cabaretière Christel de Laat ingezet. “Leuk om hierbij betrokken te zijn. Wat een drukte zeg. Het is fantastisch, maar dan ook echt. Welke gemeente wil dit niet, alles zo gecentreerd bij elkaar.”