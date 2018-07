Bosbrand in Hilvarenbeek, brandweer heeft vuur snel onder controle

Ruim 100 kramen op Jaarmarkt Baarschot

12 juli BAARSCHOT – Het is één van de eerste jaarmarkten in de vakantieperiode die in de regio wordt georganiseerd en daarom kan de jaarmarkt in Baarschot altijd op veel belangstellenden rekenen. Dat blijkt ook uit het aantal kramen. Het organiserende Comité Baarschot zorgt er zondag 15 juli voor dat ruim 100 kramen in de kern staan opgesteld met keuze uit volop koopwaar.