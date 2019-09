Brabant krijgt er een vijfde lekkerste bier bij: zondagmiddag in Hilvarenbeek

Pils naast Brabants Lekkerste Bier op festival in Hilvaren­beek

6 september HILVARENBEEK - Vooral de speciaalbieren stromen zondagmiddag in Hilvarenbeek, maar ook voor het pilsje is aandacht op bierfestival pROOSt. Historicus Roel Mulder geeft vanaf 15 uur een gratis masterclass over de opkomst van het pilsenerbier en de invloed daarvan op kleine dorpsbrouwerijen.