Brabantse vriendin van Frenkie de Jong schreeuwt het van de daken: 'Je mag voor je droomclub spelen!’

Stijging aantal woningin­bra­ken Hilvaren­beek geen reden voor grote bezorgd­heid

10:53 HILVARENBEEK - Het aantal inbraken in de gemeente Hilvarenbeek in 2018 is fors toegenomen ten opzichte van 2017. Reden voor een wijkagent om de inwoners in een appgroep tot alertheid te manen. De gemeente Hilvarenbeek nuanceert de cijfers en concludeert vooral dat 2017 uitzonderlijk positief was.