Brug Haghorst ontmanteld: scheep- én wegverkeer maandag weer op gang

Dit is nodig vanwege een tractorcombinatie die vrijdagmiddag de brug ramde . De brug werd daardoor zodanig beschadigd dat ze volledig is afgekeurd en verwijderd moest worden. De werkzaamheden daarvoor worden zondag afgerond.

Of de monumentale brug gerepareerd gaat worden is nog niet bekend. Voorlichter van Rijkswaterstaat Eric van Beerendonk: ,,We concentreren ons nu in eerste instantie op het oplossen van de stremming en de veiligheid. We begrijpen dat veel inwoners van Haghorst graag hun oude brug weer terug geplaatst zouden willen zien. Dat gaan we nog onderzoeken.”