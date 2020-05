Brug voor 11 jonge Franse gesneuvelde soldaten in Diessen

Soms vallen de zaken allemaal op hun plek. Bij de presentatie van een boek over straatnamen riep Vennix de gemeente jaren geleden op om een straat te vernoemen naar deze vergeten Franse soldaten. Dat verzoek verdween ergens in een la, een nieuwe poging om de gesneuvelde Fransen te eren, lukt nu wel. De brug aan de Beerseweg krijgt de naam 12 mei 1940 en een kunstwerk. ,,Het past prima in het plan van de reconstructie van de N395 tussen Diessen en Oirschot. De provincie heeft daar zelfs geld voor vrijgemaakt”, zegt Vennix.

Brug kapot gebombardeerd

Volledig scherm De kapotte Franse tank zoals die bij een boerderij in Diessen werd achtergelaten. En het graf zoals dat in 1940 werd aangelegd voor de gesneuvelde soldaten. © Onbekend En op zich is dit misschien nog mooier om de elf omgekomen Franse soldaten te eren. Om Diessen te verdedigen tegen de Duitsers werd deze brug aan de Beerseweg en de Julianastraat kapot gebombardeerd door de Fransen. De vervanger daarvan krijgt nu een kunstwerk. Ton Derks heeft twee relingen van cortenstaal ontworpen die aan de brug worden bevestigd. Daarin komt in elk geval het beeld van een achtergebleven Franse tank terug en de datum van de onheilsdag. Ad van Doormaal heeft samen met Vennix en de Fotostichting Diessen zoveel mogelijk details boven water proberen te halen.

Het ontwerp moet nog worden uitgevoerd door Reijrink Staalconstructie, dat kan op elk gewenst moment in gang worden gezet. Vennix: ,,Het plan was om de onthulling op 12 mei te laten plaatsvinden. Precies tachtig jaar nadat de soldaten zijn gesneuveld. Dat kan niet doorgaan nu vanwege corona. Een nieuwe datum durven we nog niet te plannen. Op zich is 3 oktober een mooi moment omdat het dan 76 jaar geleden is dat Diessen is bevrijd.”