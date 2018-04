Cabaretier Stefano Keizers 'sterft in het harnas' in Hilvarenbeek

Donderdag, zo stond in zijn flyer, zou hij optreden in Zutphen. Maar na ons vertrek moet de uitvaartondernemer zijn brancard weggerold hebben naar de koelcel van het vaderlands cabaret.

Terwijl hij ter aarde stortte, kermde zijn microfoon luid een 'plok'. Acht van ons stonden achter hem toen het gebeurde. We waren door Stefano Keizers uitgenodigd op zijn podium een rol te komen spelen in een of ander vaag toneelstukje. Maar toen lag hij daar dus ineens en deed hij helemaal niks meer.

We keken elkaar vragend aan. Iemand riep vanuit de zaal: 'Nu moeten jullie dus wat doen.' Maar wij wisten niet wat. 'Stabiele zijligging, misschien?', vroeg ik een van de anderen. Maar hoe ging dat ook alweer?

Brancard

Toen hebben we hem maar op zijn brancard gelegd. Ik heb zijn laarzen nog uitgetrokken en zijn voeten gekieteld. Het theatrale effect was mager, maar je moet wat. Toch?

Het lukte ons niet de rem van de wielen af te halen, dus hebben we de brancard maar de coulissen in gedragen. Het had weinig gescheeld of ik was door mijn rug gegaan.

Dit zou dan het eind van de voorstelling moeten wezen, tot ik een juffrouw van cultureel centrum Elckerlijc met een grote bos bloemen aan zag komen lopen. Ze keek ontredderd uit haar ogen. Aan het eind van de show zijn er bloemen voor de artiest, maar wat doe je daarmee als ie dood is?

We besloten de bloemen op zijn rug te leggen en Stefano Keizers vanachter de gordijnen terug te brengen naar zijn toeschouwers. Een voor een hebben we daarna de zaal verlaten. Sommigen namen eerst nog een foto van de levenloze artiest. Eén mevrouw zei: 'Dank je wel, voor een prachtige voorstelling.' Alsof ie dat nog horen kon.

Avondje uit

Maar het klopte wel. 'Erg heel' was een weergaloze ervaring, al zei iemand in de pauze het vooral 'heel erg' te vinden. Je moest er ook wel tegen kunnen. Op een stevig potje hilariteit waren we voorbereid. We hadden Stefano Keizers bij De Slimste Mens op tv een beetje leren kennen. Maar live bleek op de verwarring die Stefano Keizers zaait geen maat te staan. Bij aanvang moest hij door iemand uit het publiek het podium op gerold worden. In de pauze zong hij gewoon door. En aan het eind stierf hij dus. Zoiets verwacht je toch niet op een avondje uit?

Nu zullen wij, die met Stefano Keizers te Hilvarenbeek het cabaret een harde dood hebben zien sterven, nooit meer een stand-up comedian of kleinkunstenaar serieus kunnen nemen. Stefano Keizers heeft ons gereset.