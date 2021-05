Chimpansee geboren in Beekse Bergen, ‘Moeder Lenny houdt haar jong dichtbij’

Cees plakt de grafsteen van opa en oma over die van zijn oom. ‘Straf heeft geen zin, hij moet worden opgenomen’

21 april DIESSEN - Hij had de grafplaat van zijn eigen opa en oma op de steen van een ander geplakt op de begraafplaats in Diessen. ,,Ik ben het er niet mee eens dat die steen is weggehaald, ik vind het oneerlijk voor opa en oma. Dan worden die vergeten", had hij in een politieverhoor gezegd. Cees V. was niet bij de politierechter in Breda om dat verder toe te lichten. ,,Hij weigert alles, Cees ziet zelf niet in dat hij hulp nodig heeft.”