Chris van den Aker, gemoedelijkheid zelve in de dorpspolitiek van Hilvarenbeek, is overleden

HILVARENBEEK - Hilvarenbekenaar Chris van den Aker, dorpspoliticus pur sang, is overleden. Gemoedelijkheid was zijn troef, ook tijdens zijn vijf jaren als wethouder in twee verschillende periodes. Hij was 73 jaar toen hij na 32 jaar de dorpspolitiek voor gezien hield.

Dat jaar 2006 zei hij: ,,Macht is een groot woord voor een dorp als Hilvarenbeek. Ik heb me maar één keer machtig gevoeld, in 2002 toen ik als nestor van de raad mezelf als eerste moest beëdigen en daarna de anderen. Maar dat was te kort voor ingrijpende maatregelen.”

‘Mijn fiets wordt herkend’

Het liefst kwam hij bij mensen thuis: ,,Je ziet mensen in hun vertrouwde omgeving, je ziet de situatie. De mensen stappen voortaan rechtstreeks naar het gemeentehuis, ze gaan naar het spreekuur van de wethouder. Er zijn informatieavonden en de burger heeft de mail ontdekt. Maar mijn fiets, een witte Gazelle, wordt nog steeds herkend.”

Zijn werk op de AaBe-fabriek wist de zoon van de Biestse brugwachter jarenlang te combineren met het besturen van zijn gemeente. Van den Aker werd in 1974 voor het eerst in de raad gekozen. Uit onvrede met de landelijke koers van het CDA stapte hij uit die partij om in 1982 met een lokale lijst op de proppen te komen.

Bij de eerste verkiezingen na de gemeentelijke herindeling van Hilvarenbeek en Diessen waren de twee zetels van Dorpenbelang cruciaal voor de vorming van een college. Curieus genoeg werd hij pas opnieuw wethouder, nadat zijn partij een zetel bij de volgende verkiezingen had verloren. Dertien jaar eerder had hij ook al in het college gezeten. Aan het eind van zijn politieke loopbaan sloot Van den Aker zich aan bij 6KernenBelang.

Gemeentelijke erepenning

In 2006 werd Chris van den Aker, samen met de andere oud-wethouder Jan Bols, onderscheiden met de gemeentelijke erepenning. Toen diezelfde Bols tijdens een memorabele raadsvergadering in 1999 clashte met Piet Hesselmans over het Esbeekse bedrijventerrein, verloor Chris van den Aker tegen middernacht zijn geduld. Hij verhief zijn stem: ,,Meneer Hesselmans, uw inbreng hedenavond is van nul en generlei waarde!”

Zo kenden ze in Hilvarenbeek Chris van den Aker niet.