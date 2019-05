Chronisch zieke Rosanne gaat naar festival WOO HAH dankzij stichting Tinkerbel

Drie dagen lang genieten van hiphop-muziek samen met Noa en Esmee, die net als zij ook in 4 VWO op het Roncalli zitten. ,,Gewoon het idee dat er zo iets leuks aan zit te komen, daar word ik heel blij van. Kan ik lekker lang naar uitkijken. Ik had het helemaal niet verwacht dat ze mijn voorstel goed zouden vinden, want die tickets zijn best duur en dan mogen we ook nog overnachten in een hotel en we worden met de taxi gehaald en gebracht. Echt helemaal geweldig.”