De eerste kerst is voor Den Hemel in Hilvarenbeek geen half werk

VIDEO Tot school verbouwde Adrianus­kerk in Esbeek opgeleverd, kinderen moeten nog maandje geduld hebben

16:38 ESBEEK - In Esbeek is vrijdag de nieuwe samenwijsaccommodatie in de voormalige Adrianuskerk opgeleverd. Architect Steef Luijten overhandigde symbolisch de sleutel aan wethouder Guus van der Put, die op zijn beurt de zware sleutelbos mocht overdragen aan Will van Dijk, de directeur van basisschool De Wingerd. De basisschool wordt samen met de kinderopvang en peuterspeelzaal de nieuwe gebruiker van het fraaie gebouw.