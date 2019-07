De maatstaf voor de zaterdag van WOO HAH! is gezet

Zelfs het refrein van een bijna 10 jaar oude track als 'Gone' krijgt al snel bijval van het jonge publiek. Hef doet een eerbetoon aan overleden collega Feis, vertelt over hoe hij droomde over "een Playstation, FIFA 18 en tante jonko", en laat hij publiek hun middelvinger opsteken naar de regen. Het miezerbuitje deert hen inderdaad niet. Iedereen is hier gekomen voor een feest. Dat de aanstichter ervan na een half uur al weg is terwijl hij voor drie kwartier geboekt stond, vormt een anticlimax, maar deert uiteindelijk nauwelijks. De lont is aan.