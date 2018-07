De rij voor Woo Hah! begint al in Tilburg

Hoe lang hij er al precies staat weet de 21-jarige Mithu niet, maar het is "al zeker langer dan 25 minuten." Die tijdsduur is immers wat de organisatie inschatte, maar dat blijkt inmiddels niet haalbaar te zijn.

Aan de andere kant van het station in Tilburg arriveren twee jongens bij de bewaakte fietsenstalling. Zij hebben hun vertrouwen in de pendeldienst ondertussen verloren, blijkt uit hun commentaar tegen enkele meiden die daar in de rij staan: "Die bus komt niet hoor." Of dat de rij waar ze zich aan die kant van de spoorweg bij voegen meer zin heeft is onduidelijk. De jongeren daar wachten er al geruime tijd, in de hoop dat mensen er snel een geleende OV-fietsen komen retourneren. De fietsenstalling zelf is al lang door zijn voorraad blauw-gele tweewielers heen.

Geen stress

Voor Mithu was een fiets ook wel handig geweest, dan had hij tussen het festival en zijn hotel ("ik heb een beetje comfort nodig") kunnen pendelen. Hij houdt de moed er desalniettemin in, staand in de rij waarin de stemmin nog altijd vrolijk is. De programmering is op de eerste dag dan ook nog bescheiden in vergelijking met de rest van het weekend; niet alle podia zijn geopend en er staan alleen in de avond enkele acts. Van stress is bij de wachtende bezoekers dus geen sprake.

"Maar Mick Jenkins wil ik wel zien", zegt Mithu over de rapper uit Chicago die over een klein uurtje in Hilvarenbeek zal staan. Dat gaat hem waarschijnlijk wel lukken, maar van de pakweg honderd man die nog achter hem staan zal vast niet iedereen de volgende bus in kunnen.