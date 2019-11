Diamanten paar Van den Hout uit Diessen na zestig jaar nog erg dankbaar

Femia (nu 81 jaar oud) leerde Adriaan (nu 85 jaar oud) in 1953 op 15-jarige leeftijd kennen toen ze van Deurne naar Diessen verhuisde. De twee werden verliefd, kregen een relatie en bezegelden hun liefde door in het huwelijksbootje te stappen. Na het huwelijk namen ze de boerderij van Femia’s oom en tante over aan de Beerseweg. Het koppel heeft dit bedrijf 35 jaar lang gerund. Ze kregen twee zonen en twee dochters. Inmiddels zijn daar nog elf kleinkinderen en één achterkleinkind bij gekomen.

Naast de drukte van het gezin en de boerderij was er ook tijd voor hobby’s en ontspanning. Zo had Femia naast Adriaan nóg een grote liefde: paarden. Als jong meisje leidde ze het paard van Sinterklaas, ze heeft dressuur gereden en ze is jaren lid geweest van ruitervereniging Taxandria.

Adriaan vermaakte zich met heel andere dingen. Hij is 70 jaar lid van het Sint Willibrorduskoor in Diessen en ontving in juni 1997 voor zijn trouw en toewijding de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia van Paus Johannes Paulus II. Hij heeft 20 jaar in het bestuur van de plaatselijke Boerenbond gezeten, 24 jaar in de gemeenteraad en hij speelde vele jaren de trombone bij de harmonie. Ook heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan, waar hij in 1994 de eremedaille in goud verbonden aan Orde van Oranje-Nassau voor heeft gekregen. Samen met Femia is hij daarnaast ook al jaren lid van de Gilde Sint Joris.