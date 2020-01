Dikke streep door uitbreiding Mierbeek-Noord in Esbeek, Slibbroek wel door

Provincie: ‘Begrotin­gen van Oisterwijk, Tilburg en Goirle zijn niet in evenwicht’

7 januari TILBURG - De begrotingen van Oisterwijk, Tilburg en Goirle voor dit lopende jaar stuit op kritiek van de provincie. ‘Niet structureel en reëel in evenwicht', luidt het oordeel. In Hilvarenbeek is dat niet het geval. Daar is de begroting wel ‘structureel en reëel in evenwicht'.