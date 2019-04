Documentaire over Theo Vogels uit Hilvarenbeek, ‘student in verzet’, is op 5 mei te horen

Kaart + video Wie dumpt toch al die keurig gezaagde plankjes hout? Nu zeker 10 grote hopen gevonden in Brabantse natuur

8 april BIEZENMORTEL - Voor zeker de tiende keer in een dikke week tijd is zaterdagochtend een gedumpte hoop hout gevonden in de Brabantse natuur. Het gaat om bijzondere afvalhopen. Het gros is keurig gezaagd, in planken van rond de dertig centimeter. Het stelt boswachters en de politie voor een raadsel.