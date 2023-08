Dode man in het water gevonden in zoektocht naar vermiste bezoeker Decibel (23)

UpdateHILVARENBEEK - In de zoektocht naar een vermiste bezoeker (23) vanaf het festivalterrein van Decibel in de Beekse Bergen is in het kanaal bij Biest-Houtakker een overleden man gevonden. Onderzoek moet volgens de politie uitwijzen of het om deze 23-jarige man gaat.