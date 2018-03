Drie vakantiehuisjes in brand bij Beekse Bergen

The Box worstelt om Hilvarenbeekse jeugd binnen te krijgen, 'We staan open voor ideeën'

28 februari HILVARENBEEK - Ze gaan op stap in Moergestel, in Goirle of in Tilburg, maar in het eigen jongerencentrum The Box laat de Hilvarenbeekse jeugd zich niet vaak zien. Hoe kan dat toch? Een groep betrokken ouders ging daarover in gesprek met het bestuur van het jeugdhonk aan de Bukkumweg, maar de oplossing ligt voor een deel ook bij die ouders zelf.