Droogte van vorig jaar zorgt voor dé modetrend van WOO HAH 2019: de facemask

Met een jong publiek en een subcultuur die in volle bloei staat, is het niet verwonderlijk dat WOO HAH! Een uitzonderlijk modieus festival is. Door het zand van de Beekse Bergen sloffen de meest kleurrijke designersneakers, aan de voeten van mensen die duidelijk nagedacht hebben over wat daar matchende broeken en shirts bij kunnen zijn. Hier staat bovendien geen standje met merchandise, maar een volwaardige kledingwinkel van de sponsor, die een hele kledinglijn in de stijl van het festival verkoopt. En dit jaar heeft WOO HAH! Daarnaast nog een geheel eigen fashion trend voortgebracht: de facemask.