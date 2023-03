Drugs, geld en dure jassen bij twee mannen in de auto in Hilvarenbeek

Niet de héle raad van Goirle is tegen een ‘Polenhotel’ vlak over de grens bij Riel

GOIRLE - De bouw van een migrantenhotel net over de gemeentegrens bij Riel stuit in de gemeenteraad van Goirle niet alleen op verzet. Verschillende partijen zien ook de noodzaak van goede huisvesting voor deze mensen: ,,Want we hebben ze nodig.’’