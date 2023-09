Drugsgebruik op festivals ‘zeer verontrustend’, 80 procent onder invloed volgens politie

Wendy en Chris zijn zo gek op de Fiat 500 dat ze zelfs een halve in hun woonkamer hebben staan

HILVARENBEEK - De auto van Wendy en Chris Stads uit Hilvarenbeek heeft een naam: Kruimel. Het geeft aan hoe gek ze zijn op hun Fiat 500. ,,Als ik de BMW in puin rijd is dat vervelend, maar Kruimel is onvervangbaar.”