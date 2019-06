Een Sports Team op Best Kept Secret dat aanmoediging verdiend

Stijfjes Stereolab krijgt publiek aan het dansen tijdens Best Kept Secret

31 mei HILVARENBEEK - Bijna een heel decennium is voorbijgegaan zonder Stereolab, de band rond Tim Gane en Laetitia Saedier. Dat ze voor die tijd bekend stonden als grondleggers van de post-rock lijkt door veel mensen alweer vergeten te zijn, want de vloer voor podium 2 op Best Kept Secret is slechts voor de helft gevuld.