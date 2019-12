Een verbod op festivals zal de drugscaroussel niet afremmen

Op de ochtend dat De Telegraaf het nieuws op de voorpagina had staan, zat ik in de rechtbank van Breda. Stijn Pessers, advocaat van een jonge Tilburger die drugs was gaan dealen om zijn verslaving te kunnen betalen, haalde daar donderdag hard uit naar de organisatie van dancefestival Decibel in Hilvarenbeek. De 'waardeloze beveiliging’ op zulke festivals brengt met zich mee dat iedereen daar in aanraking komt met drugs, zo betoogde Pessers. Het was de opmaat naar zijn conclusie dat zijn cliënt geen dader maar slachtoffer was en dat het Openbaar Ministerie hier degene was die straf verdiende vanwege verregaande laksheid.