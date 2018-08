Een vijfvoudige moord in de bossen van Gorp en Roovert: ook na 76 jaar nog herdacht

Cor en Cis van den Hurk vieren diamanten bruiloft in Leijhoeve

12 augustus TILBURG/HILVARENBEEK - Cor en Cis van den Hurk – van der Biezen vierden zondag 12 augustus dat ze 60 jaar getrouwd zijn. In 1958 traden ze in Rosmalen in het huwelijksbootje. Meteen na hun huwelijksreis namen ze hun intrek in het toenmalige hotel Dalan in Esbeek. Cor had per 1 september een baan als leraar aanvaard aan de mavo in Hilvarenbeek en hun huis was nog niet klaar. Na een paar maanden betrokken ze hun net gereed gekomen huis in de Petershemstraat in Hilvarenbeek.