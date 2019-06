Eén vraag voor vertrek: wat was het beste op Best Kept Secret?

Update Code geel in Brabant vanwege onweer, Best Kept Secret en Intents nemen maatrege­len: ‘Blijf weg van de bomen’

7:11 HILVARENBEEK/TILBURG/OISTERWIJK - Nadat zondag alle warmterecords werden gebroken, eindigde de dag in een flinke onweersbui. Het KNMI gaf zelfs code geel uit. De organisatie van het Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek waarschuwde bezoekers voor het onweer. ,,Blijf in het open veld of ga onder een overdekt podium schuilen. Blijf weg van hoge objecten of bomen.”