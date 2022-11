Eerste Cadran Jeugd Bokaal uitgereikt: ‘Jeugd heeft de toekomst, we moeten ze helpen, sturen en faciliteren’

De Cadran Jeugdbokaal is een wisselbokaal die jaarlijks uitgereikt wordt aan een persoon, of groep die zich bezighoudt met het stimuleren of begeleiden van jongeren. De prijs wordt aangeboden door Cadran, een opleidingsinstituut uit Hilvarenbeek dat zich richt op de gezondheidszorg. Directeur Marcel Kollau: ,,Ik geloof in het gezegde: ’De jeugd heeft de toekomst.’ Maar we moeten ze wel helpen, sturen en faciliteren waar het kan.”

Tijdens het vijfentwintigjarig bestaan van zijn bedrijf wilde hij iets terugdoen voor de gemeenschap. En zo kwam hij op het idee om een wisselbokaal met daaraan gekoppeld een geldprijs van 250 euro jaarlijks beschikbaar te stellen.

Quote Met onze Akkudemie willen we niet alleen de jongeren leren Tonpraten, het gaat echt veel verder Marcel Kollau, directeur

Ook in het volwassen leven nog profijt

Kollau, ook de kartrekker en initiatiefnemer van de Jeugdtonpraatakkudemie vindt het belangrijk om bij te dragen aan de vorming van de jongeren. ,,Met onze Akkudemie willen we niet alleen de jongeren leren Tonpraten, het gaat echt veel verder. Door in de ton te staan krijgen ze meer zelfvertrouwen, ze leren om voor een grote groep mensen te praten en zich te presenteren. Leuk natuurlijk voor het Tonpraten maar geloof me maar als ik zeg dat ze daar later in hun volwassen leven ook nog profijt van zullen hebben.”

De Bokaal is een kunstwerk dat gemaakt is door de plaatselijke kunstenaar Jan Meijer van Atelier Meijer. Het is handwerk en gemaakt van hout en keramiek. Het beeld uit dat de jongeren ,,omhoog geholpen worden en geeft goed weer wat we ermee wilde uitbeelden,” vertelt Kollau enthousiast.

Grote glimlach

De winnaars van de prijs, Anouk Smulders en Femke Böcker, vrijwilligers van HEBE Hilvarenbeek zaten totaal onwetend in het publiek en waren compleet overrompeld toen ze samen met Tessa De Graaf Van Jongerenwerk Hilvarenbeek het podium opgevraagd werden. Samen ontvingen ze de prijs met een grote glimlach.

HEBE is in januari 2020 ontstaan doordat er een groep jongeren in Hilvarenbeek zich wilde inzetten voor de jeugd in de gemeente Hilvarenbeek. Na brainstormsessies met het jongerenwerk zijn ze op de naam Hebe gekomen wat staat voor de Griekse godin van de jeugd. Anouk Smulders en Femke Böcker zijn vanaf het begin betrokken bij HEBE en hebben al veel georganiseerd. Zo waren er al DIY-middagen, een Hebe kamp, een carnavalsfeest voor bijna 150 jongeren, het leiden van de kinderraad, verschillende podcasts en meer.

Femke Böcker: ,,Voor ons staat HEBE voor verbinding, een veilige fijne en creatieve plek en het begin van heel veel vriendschappen, HEBE is echt ons ‘kindje’ we doen dit met veel plezier!” Anouk vult haar aan: ,,Ja, en met deze geldprijs kunnen we weer een nieuw project opzetten, want we hebben nog ideeën genoeg.