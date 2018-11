Enexis komt over de brug: stroomstoring levert 155 inwoners van Hilvarenbeek een zakcentje op

Hechte gemeen­schap Biest-Houtak­ker vindt steun bij elkaar na noodlottig ongeval dorpsge­noot

31 oktober BIEST-HOUTAKKER - Voor de inwoners van Biest-Houtakker mag 2018 snel voorbij zijn. Sinds het begin van het jaar waren er al zo’n tien sterfgevallen te betreuren in het kleine dorp met 900 inwoners. In de meeste gevallen was er sprake van ouderdom, maar in mei kwam er ook al een vrouwelijke dorpsgenoot om het leven bij een verkeersongeluk in Best. Nu is er het tragische overlijden van Ad Kruijssen, een altijd vrolijke en graag geziene gast in café Ome Toon, het dorpshuis van ‘d’n Biest’.