Erepenning van Hilvarenbeek voor Lambert van Nistelrooij

Van Nistelrooij was jarenlang lid van de Provinciale Staten en in 1991 stapte hij in het provinciebestuur als gedeputeerde. Namens zijn partij, het CDA, heeft hij zich toen sterk gemaakt voor onder meer de volksgezondheid, welzijn en volkshuisvesting.

Na zijn post als gedeputeerde ging Van Nistelrooij naar het Europees Parlement, dat was in 2004. Tot de verkiezingen van 2019 was hij daar actief op het gebied van regionale ontwikkeling. Bij de uitvoering van deze functies was hij altijd uitgesproken ‘Brabander’ en zette hij Diessen en Hilvarenbeek op de kaart.

Van Nistelrooij kondigde begin 2019 aan zich niet meer herkiesbaar te stellen om ruimte te bieden aan de volgende generatie. Naast zijn politiek-bestuurlijke carrière is de politicus en bestuurder ook actief in het maatschappelijke middenveld en vervult hij een aantal vrijwillige taken zoals onder meer: voormalig voorzitter Raad van Toezicht Prisma (dienstverlening aan mensen met een handicap), ere-voorzitter Knowledge4Innovation, dagelijks bestuurslid (gouverneur) European Internet Foundation, director European Energy Forum en gast-professor aan de Being Normal University (faculty System Science) in Beijing, China.