Everzwijnen gesignaleerd op Landgoed Wellenseind bij Lage Mierde: ‘Wandelaars hoeven zich geen zorgen te maken’

Fractie LEV nodigt gedeputeer­de opnieuw uit in Hilvaren­beek voor gesprek over woningbouw

3 oktober HILVARENBEEK - Gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Brabant is bereid om naar Hilvarenbeek te komen om het woningbouwbeleid opnieuw toe te lichten aan het college én aan de gemeenteraad. Dat heeft hij laten weten aan de Hilvarenbeekse fractie LEV. De fractie had Van Merrienboer benaderd uit onvrede over de trage voortgang van de woningbouw in de gemeente.