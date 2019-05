Examenvreestraining: ‘De strijd is hier weer losgebarsten’

HILVARENBEEK - Het is altijd druk in de praktijk van psycholoog en orthopedagoog Barend Spijkers in Hilvarenbeek, maar tijdens de examenperiode ziet hij ieder jaar weer een grote piek. Examenvrees, hoe ga je dat tegen?

Iedereen heeft faalangst, maar er is een groot verschil tussen positieve en negatieve faalangst. ,,Die positieve faalangst heb je nodig, het is een drijfveer om iets goed te kunnen doen. Die is er om je op te peppen”, vertelt psycholoog en orthopedagoog Barend Spijkers. ,,De negatieve versie blokkeert iemand juist.” Leerlingen met die negatieve faalangst komt hij dagelijks tegen in zijn praktijk. Hij geeft een aantal tips om met een gerust hart de examens in te gaan.

Zet negatieve gedachten om in positieve

Volledig scherm Psycholoog en orthopedagoog Barend Spijkers. © Barend Spijkers ,,Het allerbelangrijkst is dat je positief naar jezelf moet kijken.” Negatieve gedachten moet je proberen om te zetten in positieve. Dit probleem komt volgens Spijkers het vaakst voor. ,,Gedachten, gevoelens en gedrag gaan hand in hand.” Neem bijvoorbeeld je examen wiskunde. Als je de eerste en tweede vraag niet begrijpt en daardoor in paniek raakt, denk je al snel: ,ik kan het niet’. Hierdoor verkramp je en krijg je een zogenaamde black-out. ,,Je hebt toch twee uur de tijd, leun achterover en leg je pen neer. Ontspan je, denk aan positieve dingen en probeer je denken de baas te worden.” Dat laatste is moeilijk, maar door middel van mindfulness (oefeningen om bewust aanwezig te zijn in het moment) en ademhalingsoefeningen kun je leren om stress en je gedachten los te laten.

Ontspan

Laat je lichaam tot rust komen. ,,Ik ben toch ontspannen?”, hoort Spijkers vaak, maar in de praktijk is dat eigenlijk nooit het geval. Je bewust ontspannen, dat is nog niet zo makkelijk. Wel heel erg belangrijk. ,,Als je traint voor een marathon kun je ook niet de hele dag oefenen, je hebt die rustmomenten nodig. Laat alles even bezinken.” Dat ontspannen kun je wederom doen door middel van mindfulness en ademhalingsoefeningen.

Bereid je goed voor

Volgens Spijkers is leren voor een toets net als je koffer inpakken voordat je op vakantie gaat. Als je alles van te voren hebt ingepakt, zal je niks vergeten. ,,Je hoeft niet bang te zijn voor iets wat je beheerst.” Als je weet dat je goed geleerd hebt en dat je alles kent, neemt dat een hele hoop stress voor het examen weg. ,,En natuurlijk kun je je tandenborstel vergeten, maar dan koop je gewoon een nieuwe.” Dat is net zo op het examen, het kan altijd gebeuren dat je iets vergeet. ,,Omdat je de rest van je spullen, of leerstof, hebt ingepakt, is dat niet erg.”

Voor de ouders

Een leerling die in zijn praktijk komt is Joris (17). Joris hoort vaak van zijn ouders: ,,Met die houding ga jij je examen echt niet halen!” Dit zorgt ervoor dat hij ook niet meer in zichzelf gelooft. Spijkers vindt dat ouders er juist voor hun kind moeten zijn. ,,Zie, hoor, herken en geloof, dat is zó belangrijk.” Stel je kind vragen en ga met elkaar in gesprek. ,,Waarom lukt het niet? Waarom kun je je niet concentreren?” Daar zijn vaak wel degelijk redenen voor, die kun je samen oplossen.

Voor de leerkracht

Iets wat hij ook vaak tegenkomt is dat leraren hun leerlingen met elkaar gaan vergelijken, zoals bij Elke (16) het geval is. Ze heeft moeite met het havo-niveau, maar zou dit met de juiste begeleiding wel aankunnen. Je moet volgens Spijkers als docent geen dingen zeggen als: ,Neem een voorbeeld aan Ilse, jij doet niet hard genoeg je best’. Dat is iets negatiefs, je kunt beter zeggen: ,Het is moeilijk, maar ik ga je helpen’. Dat motiveert, je laat zien dat een leerling er niet alleen voor staat. ,,Ik zie het als een tandem”, vertelt hij. ,,Een kind kan zo hard trappen als hij wil, maar het is heel fijn als er iemand met hem mee trapt. Dat maakt het makkelijker.”