Fier! in Hilvarenbeek psychedelisch van start, tweede paasdag meer smaak en vermaak

Overleg raadsbrede coalitie in Hilvarenbeek wankelt, maar gaat door

31 maart DIESSEN - Alle vier de fracties in Hilvarenbeek gaan vooralsnog door met het overleg over een raadsbrede samenwerking. Vooralsnog, want de benoeming van de wethouders lijkt een behoorlijk struikelblok te worden. Dat bleek zaterdagochtend tijdens de tweede openbare bijeenkomst in Hercules in Diessen, waar Gemeenschapslijst het nog spannend maakte.