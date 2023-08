‘Forse bloei’ van blauwalg bij Beekse Bergen, provincie geeft een negatief zwemadvies af voor onder meer Speelland

Omstreden bestuurder komt met plan voor nieuwe islamiti­sche middelbare school in Tilburg: ‘Christenen ook welkom’

Een nieuwe middelbare school met een islamitische grondslag, onder meer in Tilburg en Eindhoven. Soner Atasoy van Stichting de Ozonlaag heeft bij het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het initiatief ingediend om zo’n school op te richten. ,,We zijn nog in de oriënterende fase.”