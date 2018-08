Gaslek in de Valentina Tereshkovastraat in Hilvarenbeek: geen explosiegevaar

'Decibel Outdoor zonder politie rustigste editie sinds eerste in 2006'

19 augustus HILVARENBEEK - Dancefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek verloopt zonder problemen. Als het gaat om opstootjes en mensen die van het terrein zijn verwijderd, is het volgens burgemeester Ryan Palmen de rustigste editie sinds het festival in 2006 voor het eerst werd gehouden. Anders dan in voorgaande jaren is bij het evenement geen politie aanwezig, omdat die actie voert.