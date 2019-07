Geboren in Diessen, 105 jaar later gestorven in Frankrijk

,,Ik schreef over de lotgevallen van Zeeuwse ontginners in Diessen begin twintigste eeuw. Puur toevallig kwam ik erachter dat een in Diessen geboren dochter van een van de Zeeuwse families een paar weken later 100 werd: Antoinette Cholin-Rijk. Ze was omstreeks 1921 met haar gezin meeverhuisd naar Frankrijk. 'Door-geëmigreerd’ zou je kunnen zeggen, want de familie was een jaar eerder vanuit Yerseke naar Diessen verhuisd."